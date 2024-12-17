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ЗМІ: У ЄС поновились дискусії про конфіскацію заморожених активів Росії
18:15 17.12.2024 |
У Європейському Союзі знову оцінюють юридичні та фінансові наслідки можливої конфіскації заморожених активів центробанку Росії, що перебувають під санкціями, на користь України.
Про це дізналось від поінформованих джерел агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".
За інформацією Bloomberg, Європейська служба зовнішніх справ - дипломатична служба ЄС - і деякі країни-члени вивчають, чи потрібні будуть для конфіскації росактивів рішення судів, чи достатньо лише підрахунку збитків.
Це питання також порушили на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 16 грудня, кажуть джерела агентства, і може бути порушеним на саміті ЄС у четвер.
Деякі країни-члени ЄС, стверджує Bloomberg, наразі оцінюють вплив конфіскації активів ЄС на євро та можливість виведення активів з європейських держав третіми країнами.
Обговорення активізувались на тлі обрання президентом США Дональда Трампа та побоювань, що він скоротить чи припинить допомогу Україні, йдеться в матеріалі.
Окремі члени Євросоюзу, зокрема Німеччина, Бельгія та Люксембург, і далі вкрай стурбовані ідеєю конфіскації заморожених активів Росії, пише Bloomberg.
Як відомо, Європейський Союз і "Група семи" домовились про використання податків на надприбутки, отримані від близько 300 мільярдів доларів підсанкційних російських активів, для фінансування кредиту Україні на 50 мільярдів євро.
Україна, однак, послідовно наполягає на конфіскації росактивів.
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