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АНАЛІТИКА

Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський

15:46 17.12.2024 |

Політика

 

Російська Федерація знову завдає масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

За словами Зеленського, Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми пам'ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12-15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів," - розповів президент.

Зокрема, Зеленський звернувся до Сполучених Штатів Америки та країн Європи. На його думку, для країн-партнерів це реально, і все залежить лише від їх політичної волі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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