Прем'єр Норвегії: Україна просить більше ППО, союзникам просто потрібно об'єднати дії, щоб це сталося

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав союзників продовжувати підтримку України і зберігати єдність, яка має бути "конкретною".

"Ми маємо взяти цю єдність і зробити її конкретною... ми маємо переконатися, що порядок денний, який ми визначаємо для кожної зустрічі, ґрунтується на попередніх зустрічах, тож ми отримуємо конкретику щодо тіньового флоту, щодо того, як ми покращуємо координацію нашої допомоги Україні", - сказав він на панельній дискусії в рамках саміту Joint Expeditionary Force (JEF) у Таллінні.

Зокрема, прем'єр наголосив, що українці просять більше протиповітряної оборони.

"Потенційно існує більше засобів ППО, і нам просто потрібно зібратися з силами, щоб це відбулося. Тож більше конкретної координації між європейцями", - пояснив Стьоре.

Він наголосив, що важливо зберігати підтримку України, нагадавши, що Норвегія збільшує свої зусилля і наступного року надасть підтримку в розмірі трьох мільярдів євро.

"І це правильно. Скандинавські країни та країни Балтії є провідними донорами після Сполучених Штатів. І ми маємо бути такими і за якістю, і за кількістю", - додав він.

Стьоре зазначив, що наразі усі чекають на прихід нової американської адміністрації США, "але це не означає, що ми в Європі маємо просто сидіти і чекати".

"Я гадаю, що ми також маємо подумати про те, як нам позиціонувати себе, як нам краще координувати свої дії", - сказав він.

Норвезький прем'єр також зазначив, що на певному етапі країни мають почати міркувати про те, який вигляд матиме майбутня архітектура безпеки Європи.

"Щойно ця війна, якщо вона затихне, зупиниться, припинить вогонь або щось іще, ми маємо подумати про те, що це буде, з НАТО, з позиції стабільності та сили, я гадаю, нам також потрібно подумати про це", - сказав прем'єр.

JEF - це формат оборонної співпраці, який очолює Сполучене Королівство, до якого, крім Естонії, входять Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Ідея JEF полягає в тому, щоб надати першу допомогу до того, як буде оголошено статтю 5 НАТО. Заходи реагування на кризи, розроблені в рамках JEF, доповнюють діяльність НАТО.