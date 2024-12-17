Стармер: Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році

Велика Британія прагне забезпечити якомога сильнішу позицію для України у 2025 році.

Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що це включає використання таких механізмів, як економічні санкції та ініціатива тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують військову машину очільника Кремля Владіміра Путіна.

Лідери Британії та Норвегії погодилися, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) - угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.

Обговорюючи необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі, лідери погодилися з важливістю тісної співпраці з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.

Нагадаємо, представники України та Великої Британії в четвер, 12 грудня, провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".