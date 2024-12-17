Фінансові новини
- |
- 17.12.24
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стармер: Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році
10:39 17.12.2024 |
Велика Британія прагне забезпечити якомога сильнішу позицію для України у 2025 році.
Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре, передає "Європейська правда".
Стармер заявив, що це включає використання таких механізмів, як економічні санкції та ініціатива тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують військову машину очільника Кремля Владіміра Путіна.
Лідери Британії та Норвегії погодилися, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) - угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.
Обговорюючи необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі, лідери погодилися з важливістю тісної співпраці з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.
Нагадаємо, представники України та Великої Британії в четвер, 12 грудня, провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява
|Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
|Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво
|Раді пропонують відкликати Бойка з комітету з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: У ЄС поновились дискусії про конфіскацію заморожених активів Росії
|Reuters: НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні
|Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
|Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява
|Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
|Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво
Бізнес
|Intel не виключає можливості продажу бізнесу з виробництва чипів
|В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів
|І код написати, і гру пройти: Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0
|Опублікували світовий рейтинг найпопулярніших авто
|Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare