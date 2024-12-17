Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стармер: Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році

 

Велика Британія прагне забезпечити якомога сильнішу позицію для України у 2025 році.

Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що це включає використання таких механізмів, як економічні санкції та ініціатива тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують військову машину очільника Кремля Владіміра Путіна.

Лідери Британії та Норвегії погодилися, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) - угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.

Обговорюючи необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі, лідери погодилися з важливістю тісної співпраці з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.

Нагадаємо, представники України та Великої Британії в четвер, 12 грудня, провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8271
  0,0868
 0,21
EUR
 1
 43,9143
  0,1079
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4232  0,06 0,14 42,0412  0,04 0,10
EUR 43,6360  0,05 0,10 44,3412  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,06 0,16 41,8500  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес