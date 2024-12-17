Держдеп: США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР зайдуть в Україну

У Державному департаменті США заявили, що серед військових Північної Кореї у Курській області є жертви та попередили, що потенційне введення солдатів КНДР в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, цитує "Європейська правда".

Міллера запитали, чи стануть північнокорейські військові законними цілями України у випадку, коли вони перетнуть кордон.

На це речник Державного департаменту заявив, що на думку США, "північнокорейські військові, які були розгорнуті у Курській області - вже є законними цілями".

"Вони вступили у війну, і вони, як такі, є комбатантами і є законними цілями для українських військових", - наголосив він.

Міллер зазначив, що бачив північнокорейських військових, які загинули на полі бою на території Росії.

"І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це буде ще однією ескалацією з боку уряду Росії, а також ескалацією з боку уряду Північної Кореї, який відправить північнокорейські війська для ведення агресивної війни проти незалежної, суверенної держави в межах кордонів цієї держави", - пояснив він.

Також речник Держдепу акцентував, що це було б абсолютною ескалацією з боку уряду Північної Кореї.

Міллер додав, що у контексті цих подій США протягом останніх тижнів роблять кроки, спрямовані на посилення обороноздатності України.

"І ми будемо продовжувати це робити", - підсумував він.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Напередодні українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, північнокорейські підрозділи втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими.

А речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що за оцінками американської сторони, північнокорейські війська вперше вступили в бій разом з російськими силами в Курській області та зазнали втрат.