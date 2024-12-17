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У Байдена відреагували на підхід Трампа щодо можливих переговорів між Україною та РФ
08:53 17.12.2024 |
Білий дім підтвердив принцип «Нічого про Україну без України» й підкреслив, що Президент Зеленський сам має вирішувати, коли і за яких умов проводити переговори, а президент Байден допомагатиме цьому до самого завершення своєї каденції.
Таку позицію озвучив у понеділок радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підходи Дональда Трампа щодо України, передає власний кореспондент Укрінформу.
Кірбі зазначив, що не вступатиме в суперечки із позицією обраного президента США, однак заявив, що чинна адміністрація зберігає головні принципи: «Нічого про Україну без України. Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав'язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки».
Кірбі наголосив, що Президент Зеленський був обраний українським народом, щоби представляти його у виконавчій гілці влади, тому саме він вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.
«Як ми чітко підкреслили йому раніше, і я можу це зробити сьогодні, коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, він (Зеленський - ред.) знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів»,- додав представник Білого дому.
Крім того, він заявив, що чинний уряд США робить все необхідне для того, аби українська армія мала все необхідне для подальших успіхів на полі бою, відкидання росіян та ускладнення для Путіна планів на продовження війни.
У цьому контексті Кірбі нагадав, що попри певні успіхи росіян на сході України, Путіну все ж довелося звертатися за допомогою до КНДР. Крім того, йому потрібно закуповувати зброю. Але крім ракет, артилерійських снарядів та іншого озброєння Путін також має купувати багато мішків для трупів.
«І я вважаю, що про це також не варто забувати»,- зауважив представник адміністрації США.
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