Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп каже про деякий прогрес у «припиненні війни» в Україні

 

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".

Про це він сказав під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що його команда намагається "зупинити жахливу війну, яка триває в Україні".

"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив", - зазначив він, не уточнивши, що має на увазі.

За словами обраного американського президента, в Україні "рівна земля", тому "єдине, що зупиняє кулю, - це людське тіло".

"Там дуже рівня земля, це взагалі житниця світу", - додав він.

Також Трамп вважає, що те, що відбувається на війні в Україні, "значно гірше, ніж про це повідомляють, для обох сторін".

"Ми маємо діяти якнайкраще, ми діяли якнайкраще. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись війн", - зазначив політик.

Команда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.

Раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну не відмовиться від України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7403
  0,1333
 0,32
EUR
 1
 43,8064
  0,0691
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3662  0,11 0,27 42,0004  0,09 0,23
EUR 43,5908  0,20 0,47 44,3377  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,20 0,48 41,7900  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес