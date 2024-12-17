Трамп не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію 20 січня.

На пресконференції в понеділок у Мар-а-Лаго (Флорида) в понеділок, відповідаючи на запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп сказав: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його".