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Трамп не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти
20:04 16.12.2024 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію 20 січня.
На пресконференції в понеділок у Мар-а-Лаго (Флорида) в понеділок, відповідаючи на запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп сказав: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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