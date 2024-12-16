Суд зняв електронний браслет з підозрюваного у незаконному збагаченні голови АМКУ Кириленка

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони захисту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.

Відповідна ухвала ВАКС від 12 грудня опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Утім, голова АМКУ зобовʼязаний не залишати територію України без дозволу правоохоронних органів.

Раніше НАБУ та САП просили суд взяти голову АМКУ Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Але на засіданні 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід - заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Заставу внесли в той же день, коли і обрали запобіжний захід.

У чому звинувачують голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.





Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.