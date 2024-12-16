Фінансові новини
- |
- 16.12.24
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд зняв електронний браслет з підозрюваного у незаконному збагаченні голови АМКУ Кириленка
13:56 16.12.2024 |
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони захисту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.
Відповідна ухвала ВАКС від 12 грудня опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.
Утім, голова АМКУ зобовʼязаний не залишати територію України без дозволу правоохоронних органів.
Раніше НАБУ та САП просили суд взяти голову АМКУ Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Але на засіданні 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід - заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Заставу внесли в той же день, коли і обрали запобіжний захід.
У чому звинувачують голову АМКУ Кириленка?
Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.
Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Суд зняв електронний браслет з підозрюваного у незаконному збагаченні голови АМКУ Кириленка
|Євросоюз ухваив 15-й пакет санкцій проти Росії
|«Укроборонпром" почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2
|Норвегія виділяє $242 млн на посилення морської оборони України
|Норвегія перенесе навчання українських пілотів F-16 з Данії у Португалію
|Блінкен та Леммі обговорили посилення військової підтримки України
Бізнес
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження