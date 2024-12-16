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АНАЛІТИКА

Норвегія виділяє $242 млн на посилення морської оборони України

 

Норвегія виділяє ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України.

Про це йдеться у заяві премʼєр-міністра країни Йонаса Гара Стьоре, передає "Європейська правда".

Як повідомили 16 грудня, Норвегія виділяє близько $242,38 млн на посилення морської оборони України.

Серед іншого, кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від нападів, розмінування та підготовку українських військових.

"Україна потребує більшої підтримки, щоб послабити російські морські сили в Чорному морі в майбутньому. Це необхідно для захисту українського населення та інфраструктури від нападів російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує значний дохід для України", - додав Стьоре.

Наприкінці листопада партії норвезького парламенту підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон у 2025 році.

Нещодавно стало відомо, що у 2025 році Норвегія долучиться до підготовки українських пілотів і техніків винищувачів F-16, що проходитиме на території Португалії.
 

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