Блінкен та Леммі обговорили посилення військової підтримки України

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з очільником Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі необхідність посилення військової підтримки України.

Про це повідомили у Державному департаменті США, передає "Європейська правда".

Як розповіли у Держдепі США, Блінкен поспілкувався із Леммі у неділю, 15 грудня.

Вони обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки України, особливо "з огляду на ескалаційне рішення Росії" звернутися до Північної Кореї з проханням про постачання військових для продовження своєї жорстокої агресивної війни.

Також посадовці обговорили ситуацію в Сирії та принципи, схвалені Сполученими Штатами і країнами регіону, яких слід дотримуватися під час перехідного процесу і формування нового уряду.

Держсекретар наголосив на підтримці США підзвітного і представницького сирійського уряду, обраного сирійським народом.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з'являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно - і власні війська для бойових дій проти України.

Нещодавно у Пентагоні заявили, що військові Північної Кореї поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.