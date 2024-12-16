Україна готова допомогти Сирії, щоб не допустити продовольчої кризи, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав доручення уряду налагодити постачання продовольства до Сирії у співпраці з міжнародними організаціями.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні після доповідей наших урядовців погодили роботу щодо Сирії. Перш за все, гуманітарну та безпекову роботу. Те, як ми можемо допомогти стабілізації. Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир. Ми готові допомогти Сирії із недопущенням продовольчої кризи", - зазначив голова держави.

Зокрема, пояснив Зеленський, "завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" - Grain from Ukraine.

"Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями і тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз підключитися до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії - розпалена за участю Ірану, Росії, - щоб ця війна нарешті припинилася", - наголосив президент.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.