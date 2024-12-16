Орбан посередник з Путіним? Що кажуть у Трампа про роль прем'єра Угорщини

У команді обраного президента США Дональда Трампа не розкривають деталей взаємодій з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Він після зустрічі з Трампом телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю майбутнього радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца каналу CBS News.

Ведуча програми Face the Nation Маргарет Бреннан запитала у Волца, який був в резиденції Трампа, коли туди завітав Орбан, чи просив обраний президент США угорського прем'єра передати Путіну якесь послання. Зокрема, щодо "різдвяного перемир'я", яке днями Орбан нібито пропонував Росії та Україні.

Майбутній радник Трампа спробував уникнути прямої відповіді, заявивши, що Орбан регулярно спілкується з представниками Росії, а також має добрі стосунки з обраним президентом США. Проте ведуча не відступила та ще раз перепитала, чи передавав Трамп послання Путіну через Орбана.

"Це війна у стилі Першої світової. Це м'ясорубка, що перемелює людей. Президент Трамп дуже занепокоєний цією різаниною, яка триває. І куди все це веде? Ми маємо зупинити бойові дії. І якщо це якийсь крок до перемир'я, ми уважно розглянемо, що це означає. Але до 20 січня ми також координуємося з нинішньою адміністрацією", - відповів Волц на запитання.

Але, коли ведуча вже втретє перепитала, чи було якесь послання, яке Трамп намагався передати через Орбана, він відрізав, що не збирається вдаватися в деталі.

"Я не збираюся вдаватися в деталі цих взаємодій. Але зрозуміло, що ведуться розмови, і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче зупинити цю війну", - резюмував Волц.

Дзвінок Орбана до Путіна

Нагадаємо, цього тижня Орбан неочікувано зателефонував російському диктатору після того, як зустрічався з Трампом. Українська влада на цю розмову відреагували з критикою, на що угорський прем'єр заявив, що Київ нібито відмовився від "різдвяного перемир'я", про яке Будапешт нібито домовився з Москвою.

Радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин у відповідь заявив, що Угорщина не попереджала Україну про контакти з РФ, а також не обговорювала жодні мирні ініціативи. Ба більше, Київ не уповноважував Будапешт виступати своїм посередником.