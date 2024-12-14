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Зеленський зустрінеться з лідерами низки країн Європи та НАТО у Брюсселі, - Reuters
23:10 13.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель. Там він зустрінеться з лідерами низки європейських країн та країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Reuters, Зеленський візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС у Брюсселі. Під час зустрічі планують обговорити підтримку України у війні з Росією.
Як пише видання, зустріч відбувається на тлі того, що європейські країни стикаються з можливістю того, що США змінять свій підхід до війни.
"Це не буде зустріч, на якій ухвалюватимуться конкретні рішення, а радше політична зустріч для обговорення найближчих тижнів і місяців", - повідомило джерело видання.
Організатором зустрічі виступив генсекретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться тоді, коли низка лідерів мають зустрітись на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі.
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