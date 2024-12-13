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АНАЛІТИКА

МЗС України та країн Північної Європи і Балтії провели політичні консультації в Києві

 

Політичні консультації на рівні директорів департаментів міністерств закордонних справ України та країн Північної Європи і Балтії відбулися в Києві.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував країнам Нордично-Балтійської вісімки за їхнє лідерство та непохитну підтримку України у протистоянні російській агресії. Він наголосив, що справедливого миру для України та Європи можна домогтися тільки завдяки силі та рішучості.

Під час заходу пріоритетна увага була приділена обговоренню подальших спільних кроків щодо досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України, зокрема, шляхом збільшення міжнародного політичного та санкційного тиску на РФ, активізації взаємодії з країнами-партнерами, зокрема, в межах міжнародних організацій.

Відбувся обмін думками щодо інтеграційного процесу України в ЄС і НАТО, а також розвитку ситуації в регіоні Східного сусідства ЄС.

Українська сторона поінформувала про наслідки масованого ракетного удару РФ по Україні в п'ятницю та наголосила на пріоритетності зміцнення протиповітряної оборони нашої держави з метою захисту людей та об'єктів критичної інфраструктури від постійних російських атак.

Представники країн Північної Європи та Балтії підтвердили незмінну підтримку України в її боротьбі з російською агресією, висловили готовність і надалі надавати всеосяжну політичну та практичну допомогу нашій державі, а також активно співпрацювати у двосторонньому та багатосторонньому форматах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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