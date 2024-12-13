Засідання Радбезу ООН відбудеться 16 грудня через масовані удари РФ по Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що у зв'язку з масованими обстрілами Росією цивільного населення і критичної інфраструктури України 16 грудня відбудеться засідання Ради безпеки ООН.

"Дивіться наживо 16 грудня о 22:00 (за київським часом) засідання Ради Безпеки ООН на тему "Підтримка миру і безпеки України", яке скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України", - написав Кислиця в соцмережі Х.