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АНАЛІТИКА

Орбан про свою «мирну» ініціативу: Угорщина зробила все, що могла

 

Угорський прем'єр Віктор Орбан, коментуючи свою ініціативу про різдвяне перемир'я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими, заявив, що угорська дипломатія "зробила все, що могла".

Заяву Орбана наводить Telex, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про свою ініціативу, очільник уряду Угорщини сказав, що "одна сторона, очевидно, відкинула її, інша сторона прийняла її".

"Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава", - зазначив Орбан.

Він також вважає, що світ стоїть на порозі набагато більших змін, ніж багато хто думає.

"Як тільки президент США (Дональд Трамп - Ред.) вступить на посаду, поворот, про який я говорю, станеться в усьому західному світі, він буде розгортатися на наших очах", - переконаний угорський прем'єр.

Нагадаємо, Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Орбан сказав про це у коментарі до допису президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем'єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зателефонував своєму колезі з РФ Сергєю Лаврову, щоб поскаржитись через це на Україну.
Ключові теги: Угорщина
 

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