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АНАЛІТИКА

До Києва прибула делегація зі США для зустрічі з представниками ОПК

 

До Києва прибули посол США з особливих повноважень з питань кіберпростору Натаніель Фік і директор оборонного інноваційного підрозділу Дуг Бек для зустрічі з представниками оборонно-технічного сектору України, повідомило посольство США в Україні.

"Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві - навіть під час повітряної тривоги", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, яку цитує пресслужба посольства в телеграмі у п'ятницю.

За словами посла, Фік і Бек зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб "обговорити уроки, здобуті на полі бою, і можливості для майбутньої співпраці зі США".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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