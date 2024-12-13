Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
До Києва прибула делегація зі США для зустрічі з представниками ОПК
12:24 13.12.2024 |
До Києва прибули посол США з особливих повноважень з питань кіберпростору Натаніель Фік і директор оборонного інноваційного підрозділу Дуг Бек для зустрічі з представниками оборонно-технічного сектору України, повідомило посольство США в Україні.
"Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві - навіть під час повітряної тривоги", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, яку цитує пресслужба посольства в телеграмі у п'ятницю.
За словами посла, Фік і Бек зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб "обговорити уроки, здобуті на полі бою, і можливості для майбутньої співпраці зі США".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|До Києва прибула делегація зі США для зустрічі з представниками ОПК
|РФ випустила по Україні 93 ракети, вдалося збити 81, зокрема за допомогою F-16 - Зеленський
|Железняк розраховує на звільнення головного детектива БЕБ під час перезавантаження бюро
|Держдеп США створив робочу групу з економічного відновлення України
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|США оголосили про виділення понад $440 млн допомоги економіці України
|WSJ: Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за «перемир'ям»
Бізнес
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років