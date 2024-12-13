До Києва прибула делегація зі США для зустрічі з представниками ОПК

До Києва прибули посол США з особливих повноважень з питань кіберпростору Натаніель Фік і директор оборонного інноваційного підрозділу Дуг Бек для зустрічі з представниками оборонно-технічного сектору України, повідомило посольство США в Україні.

"Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека, директора Оборонного інноваційного підрозділу, у Києві - навіть під час повітряної тривоги", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, яку цитує пресслужба посольства в телеграмі у п'ятницю.

За словами посла, Фік і Бек зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб "обговорити уроки, здобуті на полі бою, і можливості для майбутньої співпраці зі США".