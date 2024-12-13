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АНАЛІТИКА

WSJ: Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за «перемир'ям»

 

Під час зустрічі в Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп сказав, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобовʼязань за підтримкою України та майбутнім припиненням вогню.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови із Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном Трамп, за словами джерел WSJ, сказав, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій.

Обраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, йдеться в матеріалі. Там додають, що Трамп виключив присутність військ США в Україні.

Також, пише WSJ, Трамп закликав європейців зробити більше, щоб змусити Китай натиснути на Росію та покласти край повномасштабному вторгненню. У цьому контексті лідери згадували можливість використання тарифів проти Пекіна.

В оточенні майбутнього президента США сказали The Wall Street Journal, що той поки не має конкретного плану щодо України, а ключові рішення ухвалить після того, як сформує команду з національної безпеки і проведе подальші переговори з союзниками - і, можливо, з Владіміром Путіним.

Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України вперше публічно озвучив французький президент Емманюель Макрон на початку 2024 року.

Нині, після перемоги Трампа на виборах у США, вони активізувались та зокрема обговорювались під час нещодавнього візиту Макрона до Польщі.

Раніше повідомлялось, що на зустрічі Зеленського, Макрона і Трампа у Парижі 7 грудня лідери Франції та України спробували переконливо пояснити обраному президенту США своє бачення того, що потрібно для сталого миру в Україні, але конкретних деталей не обговорювали.

Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

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