Затриманого на хабарі Князєва остаточно звільнили з Верховного Суду

Звільнення судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Всеволода Князєва залишили без змін.

Про це йдеться в повідомленні Верховного Суду.

"За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення про залишення без змін рішення Вищої ради правосуддя від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя 6 серпня ухвалила остаточне рішення та звільнила Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Зокрема, йдеться про справу щодо оренди квартири на столичних Липках за тисячу гривень на місяць.

До того посадовця було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У чому звинувачують Всеволода Князєва?

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання зі щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

Наприкінці грудня 2023 року Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні обмежень щодо одержання подарунків.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.