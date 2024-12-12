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Макрон: Ми маємо «знайти шлях», що враховує інтереси України, її суверенітет та інтереси європейців
17:15 12.12.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність тісно працювати з Україною і новою адміністрацією США, щоб знайти "можливий шлях уперед", який ураховував би інтереси України, її суверенітет, а також інтереси і безпеку європейців.
Під час брифінгу з прем'єром Польщі Дональдом Туском у четвер у Варшаві Макрон наголосив, що війна РФ проти України "має для нас велике значення", і саме це стало причиною організованої Макроном кілька днів тому тристоронньої зустрічі в Парижі між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
"Адміністрація Трампа заявила про своє бажання спробувати змінити перебіг цього конфлікту, і тому нам потрібно дуже тісно працювати з американцями і, звісно, з Україною, щоб знайти можливий шлях уперед, який враховував би інтереси України та її суверенітет, а також інтереси й безпеку європейців. Це філософія, якої ми дотримуємося", - сказав президент.
Французький лідер наголосив, що не може бути миру в Україні без українців.
"Тобто, щоб ніхто не міг обговорювати за українців від їхнього імені поступки, які потрібно зробити, це справа українців", - заявив він.
"Я також хотів би сказати, що ми повністю солідарні в нашій підтримці України та українців на цьому важливому етапі, незважаючи на те, що російські атаки тривають. У нас також спільне бачення в тому, що тільки міцний мир - це можливий мир, тобто мир, про який домовилися українці і який дає їм змогу мати довгострокові гарантії у сфері безпеки", - сказав Макрон.
Водночас президент зазначив, що без європейців немає безпеки в Європі, й тому "важливість дискусій, які тривають, полягає в тому, що, очевидно, стійкий мир в Україні - це міцна безпека в Європі".
"І в цьому питанні координація між нашими країнами дуже важлива, насамперед для визначення безпекових гарантій, а потім - для того, щоб кожен із нас узяв на себе зобов'язання", - додав президент.
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