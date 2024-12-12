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АНАЛІТИКА

Туск прокоментував можливість відправки польських військ в Україну

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном прокоментував спекуляції в ЗМІ щодо можливої європейської миротворчої місії в Україні.

Заяву польського прем'єра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Туска, він хоче "покласти край спекуляціям на цю тему".

"Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Наразі ми не плануємо таких дій", - сказав він.

Своєю чергою Макрон заявив, що Україна має вирішувати сама.

"Міцна безпека в Україні - це міцна безпека в Європі", - зазначив він, вказавши на необхідність надати Києву адекватні гарантії безпеки.

Зазначимо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Своєю чергою маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні. Але, як він вказав, це має бути під егідою і в межах структури НАТО.
Ключові теги: Польща
 

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