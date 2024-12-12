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Туск після зустрічі з Макроном розповів про «згоду у всіх питаннях»
17:06 12.12.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном у Варшаві заявив, що вони "на одному боці" в усіх питаннях.
Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після завершення зустрічі.
Дональд Туск зазначив, що вони з Макроном говорили про європейську безпеку, конкурентоспроможність Європи, двосторонні відносини, ситуацію в Україні та дискусії та дії для наближення справедливого миру.
"Усі ці теми продемонстрували, що ми немов одна команда... У питаннях європейської безпеки і справедливого миру для України ми на одному боці", - зазначив Туск.
Президент Франції прибув до Польщі вдень у четвер, 12 грудня. У ЗМІ припускали, що причиною візиту є обговорення вкрай важливих питань, оскільки Макрон поїхав до Варшави у розпал політичної кризи у рідній країні та пошуку кращої кандидатури на нового прем'єр-міністра.
Неофіційно повідомляють, що Макрон скоротив початкову програму візиту, щоб швидше повернутися до Парижа - очікують, що вже увечері він назве ім'я нового прем'єра.
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Макрон починає обговорювати з Польщею ідею про розгортання європейської миротворчої місії в Україні як складову гіпотетичної майбутньої домовленості про завершення поточної фази війни - як запобіжник від нової агресії Росії.
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