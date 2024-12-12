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АНАЛІТИКА

Прем'єр Фінляндії закликав до посиленої підтримки України та спільної європейської оборони

 

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що вкрай важливо, щоб міжнародне співтовариство продовжувало підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це він сказав у інтерв'ю японському мовнику NHK, передає "Європейська правда".

Орпо підтримує прагнення обраного президента США Дональда Трампа до миру в Україні, але Україна повинна бути за столом переговорів.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, зміцнювати її позиції", - наголосив він.

Орпо зауважив, що наразі не час зменшувати підтримку України, а потрібно надавати більше підтримки і показати очільнику Кремля Владіміру Путіну, що він не може перемогти, навіть за столом переговорів.

Глава фінського уряду також наголосив на важливості спільної роботи європейських країн, заявивши, що Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну оборону.

Окремо він нагадав і про розгортання північнокорейських військ на території Росії та назвав це "дуже небезпечним новим явищем у війні".

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Еліна Валтонен також вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією.

А на початку грудня стало відомо, що країна передасть Україні 26-ту партію оборонної допомоги із зимовим спорядженням.
 

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