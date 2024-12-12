Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна ще не готова до переговорів із РФ щодо завершення війни - Єрмак

13:39 12.12.2024 |

Політика

 

Україна ще не готова до переговорів із РФ щодо завершення війни, оскільки є брак озброєнь, а також відсутні чіткі гарантії того, що Володимир Путін не нападе знову через два-три роки, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних", - сказав Єрмак.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес