Україна ще не готова до переговорів із РФ щодо завершення війни - Єрмак

Україна ще не готова до переговорів із РФ щодо завершення війни, оскільки є брак озброєнь, а також відсутні чіткі гарантії того, що Володимир Путін не нападе знову через два-три роки, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних", - сказав Єрмак.