Німецька міністерка приїхала в Україну з пакетом допомоги

Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) прибула в четвер, 12 грудня, з неанонсованим візитом в Україну. "Я приїхала в Україну, щоб передати наш зимовий пакет допомоги", - сказала вона журналістам на київському вокзалі, відео з якого опублікувало Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку у соцмережі X.

Шульце наголосила, що мета Росії - пошкодити енергетичну систему, щоб українці "залишилися в холоді і темряві". "Саме тому ми знову мобілізували додаткові гроші, щоб допомогти відновити тут енергопостачання", - сказала вона, додавши, що хоче на власні очі переконатися, що гроші потрапляють туди, де це потрібно.

Під час візиту Шульце планує провести переговори з представниками уряду та громадянського суспільства, а також відвідати кілька об'єктів, на яких триває реконструкція. Це вже друга поїздка Шульце до Києва цього року і її четвертий візит в Україну після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, зауважує агенція dpa.

€70 млн на підтримку енергосистеми України

Нагадаємо, восени бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України.

Ці гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.