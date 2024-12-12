У США оцінять, що буде, якщо підтримку України зупинять і Росія переможе

У Конгресі США закликали розвідку оцінити ризики нацбезпеки для Америки, якщо військову допомогу Україні припинити і Росія переможе у війні, повідомляє американське видання The Hill.

Законодавці хочуть, щоб документ додали до Закону про національну оборону США для подальшого розгляду в Палаті представників.

Звіт, що отримав назву "Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні", доручили підготувати директорам національної розвідки, Розвідувального управління Міністерства оборони та Головного розвідувального управління.

Як пише видання, документ має детально оцінити здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Штати продовжать або припинять оборонну та економічну підтримку, і якщо США збережуть або відкличуть дозвіл бити американськими далекобійними ракетами вглиб Росії.

Конгресмени також хочуть з'ясувати, як потенційна поразка України позначиться на нацбезпеці США, а також як у такому разі поводитимуться Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

За даними Hill, звіт буде несекретним, але може містити секретні додатки.

Документ планують надіслати до комітетів із розвідки Палати представників і Сенату, а також до комісій зі збройних сил, закордонних справ і міжнародних відносин та асигнувань.

Законодавці закликають подати звіт протягом 90 днів після ухвалення відповідного закону.

Видання нагадує, що обраний президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Україні, "ймовірно", слід готуватися до зменшення військової допомоги з боку Сполучених Штатів, коли він вступить на посаду.

Уже 20 січня адміністрацію нинішнього президента США Джо Байдена змістить команда Трампа, що може ускладнити процес підготовки звіту, зазначили журналісти.

Тому поки що незрозуміло, як внесок розвідки за Байдена враховуватиме нова команда Трампа.

Hill також нагадав, що кандидатом Трампа на посаду директора національної розвідки є ексконгресвумен-демократка Тулсі Габбард, яка має сумнівну репутацію через свої заяви, що були схожі на російську пропаганду.

Крім цього, у 2017 році вона зустрічалася з поваленим президентом Сирії Башаром Асадом незабаром після того, як його звинуватили у вбивстві тисяч громадян своєї країни.

7 грудня у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, його французького колеги Емманюеля Макрона та Дональда Трампа.

Новообраний президент США закликав до "негайного припинення вогню" в Україні й наголосив на необхідності переговорів, повідомляла Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Трамп також твердить, що президент Зеленський і Україна нібито готові до угоди для припинення війни.

Згодом у відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися лише за умови надійного миру, а не "папірця з підписами".

На думку українського лідера, припинення вогню без гарантій може призвести до нових атак з боку Росії, як це вже траплялося раніше.

Тим часом, чинний президент США Джо Байден поспішає надати Україні якомога більше допомоги до інавгурації Дональда Трампа, писала Associated Press.

Україна, Росія та їхні союзники намагаються зайняти максимально вигідні позиції до змін, які обіцяють республіканець Трамп і його адміністрація.