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Головний рабин України зустрівся з призначеним Трампом спецпредставником по Україні генералом Келлогом

Головний рабин України зустрівся з призначеним Трампом спецпредставником по Україні генералом Келлогом

 

Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив про зустріч із відставним генерал-лейтенантом США Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп обрав на посаду спецпредставника з питань України.

"Для мене велика честь зустрітися з генералом Кітом Келлогом, якого було призначено обраним президентом Дональдом Трампом спеціальним посланцем щодо російсько-української війни. Я привітав його і благословив на успіх у цій критичній ролі", - написав головний рабин України в соцмережі Х.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Асман повідомляв про те, що перебуває із візитом у Канаді.

Як повідомлялося, Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах США, обрав 80-річного відставного генерал-лейтенанта армії США Кіта Келлога своїм помічником і спеціальним посланцем з питань України та РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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