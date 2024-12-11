Шмигаль обговорив із Шольцом питання безпеки, фінансів, санкцій, гуманітарної сфери та євроінтеграції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання безпеки, фінансів, санкцій, гуманітарної сфери та євроінтеграції.

"Говорили про справедливий і довготривалий мир. Наголосив, що членство України в НАТО - це єдиний дієвий інструмент, який може зупинити повторення агресії. Ще один безпековий аспект - ОПК. Обговорили розвиток спільних військових виробництв. З Німеччиною маємо найбільше таких проєктів, зокрема з ремонту та обслуговування бронетехніки й танків, виробництва сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них тощо", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, також торкнулися і теми посилення економічної співпраці, проговорили ініціативи, які збільшать ВВП обох країн.

"Подякував Німеччині за долучення до ініціативи G7 з підтримки України за рахунок використання заморожених російських активів на суму 50 млрд доларів. Важливо надалі тиснути на російську економіку й конфіскувати всі їхні суверенні активи", - додав Шмигаль.