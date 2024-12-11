Стефанішина: У ЄС піднімали питання віку мобілізованих в Україні

Питання мобілізації в Україні та віку солдатів підіймалося на зустрічах української віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиною із топпосадовцями Європейського Союзу.

Про це Стефанішина розповіла, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода" в Брюсселі.

Стефанішина відзначила, що це питання ставилося з погляду того, що воно є в публічному дискурсі.

"Але я і рада, що це питання ставиться, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Віцепрем'єрка з євроінтеграції мала цю дискусію, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

"ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових... Спроможності тут великі - питання в плануванні. За умов належного планування і оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років. - Ред.), скажімо так, - неприйнятна позиція", - резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, останніми тижнями від США лунають публічні й непублічні заклики до України знижувати мобілізаційний вік до 18 років, з аргументом, що нестача особового складу на фронті стає критичною і саме через це Росії вдається забезпечувати просування на сході.

За даними ЗМІ, суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку.