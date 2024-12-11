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АНАЛІТИКА

В 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО

 

В 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО. На це згодились чимало країн-членів Альянсу.

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер на круглому столі "Україна - НАТО 2024: від зміцнення партнерства до пошуку шляхів безпеки", передає кореспондент РБК-Україна.

Власне, за його словами, НАТО має обіцянку надати безпекову допомогу у сумі більше як 40 млрд євро за 2024 рік.

"Наступного року на самміті в Гаазі ця сума буде переглянута. Майже 21 млрд євро допомоги було надано вже у першій половині 2024 року. Ми робимо все, щоб все наші обіцяні внески до кінця року були зроблені", - розповів він.

Крім того, допомогу для України на 2025 року країни НАТО будуть обговорювати на засіданні міністрів оборони Альянсу у лютому наступного року.

"Ми знаємо, що чимало країн-членів Альянсу пообіцяли додаткову допомогу. Це стосується наших союзників в Європі, США. Тобто, йдеться про додаткові обсяги допомоги", - сказав Тернер.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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