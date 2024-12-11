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АНАЛІТИКА

Трамп назвав російсько-українську війну головним пріоритетом після інавгурації

Трамп назвав російсько-українську війну головним пріоритетом після інавгурації

 

Вирішення ситуації з російсько-українською війною стане головним пріоритетом обраного президента США Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Діяти планується швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа виданню Paris Match.

"Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему із Росією", - заявив він.

Інтерв'ю було записано під час візиту Трампа до Франції 7 грудня та оприлюднено 11 грудня.

"Обидві ці країни втрачають таку кількість, в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про його головний пріоритет на міжнародній арені.

За його словами, Близький Схід також є більшим пріоритетом, проте "це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією".

"Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає", - додав він.

Трамп прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі у 2019 році. Під час свого візиту до Франції, який став його першою міжнародною поїздкою після переобрання, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та українським лідером Володимиром Зеленським.

"У нас була хороша зустріч із президентом Зеленським", - сказав Трамп.

Зеленський заявив, що вдячний Трампу за "тверду рішучість" покласти край війні в Україні.

Трамп у ході передвиборчої кампанії заявляв, що може покласти край війні Росії з Україною за 24 години. У неділю він написав на своїй платформі Truth Social, що "необхідно негайно припинити вогонь і розпочати переговори".

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися у справи Сирії, де президента Башара Асада скинули повстанці під час блискавичного наступу на вихідних.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським 7 грудня заявив про необхідність негайного припинення вогню між Росією та Україною.

Зеленський після зустрічі з Трампом вже заявляв, що війну не можна закінчити "просто папірцем та кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову будь-якої миті, як Путін це вже робив".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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