Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗСУ встановили світовий рекорд дальності пострілу з артилерії в реальному бою, - Defence24
09:25 11.12.2024 |
Українські артилеристи змогли встановити світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії. Вони вразили ціль на відстані у 70 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Defence24.
У виданні було опубліковано статтю, яка присвячена питанню інтеграції польських САУ Krab з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. Саме у цій статті згадуються українські військові.
Зазначається, що українські артилеристи, які воюють якраз на польській САУ Krab "повинні були вразити ціль на відстані 70 км". Як вважають польські аналітики, це свідчить про те, що польські САУ, які воюють в Україні, вже можуть використовувати снаряди Vulcano GLR.
Попри це у статті не уточнено, який результат мала стрільба на 70 км. Так само не відомо коли і де стався цей епізод.
Однак портал Defense Express зауважив, що дальність стрільби у 70 км зі звичайної 155-мм гармати справді є рекордом. Принаймні, якщо брати в розрахунок лише реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах.
Там також зауважили, що відбулась інтеграція Vulcano GLR уже під самохідні артустановки K9. Що також є значним прогресом для польського озброєння.
Що відомо про САУ Krab
Самохідна артилерійська установка (САУ) Krab - це сучасна польська артилерійська система, яка використовується Збройними Силами України в боротьбі проти російської агресії. Вона оснащена гарматою калібру 155 мм, сумісною зі стандартами НАТО, що забезпечує дальність ураження до 40 км при використанні стандартних снарядів і до 54 км з активно-реактивними боєприпасами. Krab базується на шасі південнокорейської САУ K9 Thunder і поєднує в собі надійність рухомості з потужністю удару.
Krab відзначається високою автоматизацією систем управління вогнем, що дозволяє швидко наводитися на ціль і відкривати вогонь з мінімальною підготовкою. Вона може вести інтенсивний вогонь, здійснюючи до 6 пострілів за хвилину. Завдяки цьому САУ стала важливим елементом контрбатарейної боротьби ЗСУ, дозволяючи ефективно знищувати ворожу артилерію і важливі об'єкти противника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|ЗСУ встановили світовий рекорд дальності пострілу з артилерії в реальному бою, - Defence24
|Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
|Зеленський заявив про успішні випробування ракети «Рута»
|БПЛА атакував авто МАГАТЕ на дорозі до окупованої РФ Запорізької АЕС – гендиректор
|Зеленський: Ще 10-12 Patriot зроблять війну беззмістовною для Путіна
|Застосунок «Армія+»: Міноборони анонсує гроші за знищену російську техніку через 72 години
|США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600