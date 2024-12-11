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АНАЛІТИКА

ЗСУ встановили світовий рекорд дальності пострілу з артилерії в реальному бою, - Defence24

09:25 11.12.2024 |

Політика

ЗСУ встановили світовий рекорд дальності пострілу з артилерії в реальному бою, - Defence24

 

Українські артилеристи змогли встановити світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії. Вони вразили ціль на відстані у 70 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Defence24.

У виданні було опубліковано статтю, яка присвячена питанню інтеграції польських САУ Krab з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. Саме у цій статті згадуються українські військові.

 

Зазначається, що українські артилеристи, які воюють якраз на польській САУ Krab "повинні були вразити ціль на відстані 70 км". Як вважають польські аналітики, це свідчить про те, що польські САУ, які воюють в Україні, вже можуть використовувати снаряди Vulcano GLR.

Попри це у статті не уточнено, який результат мала стрільба на 70 км. Так само не відомо коли і де стався цей епізод.

Однак портал Defense Express зауважив, що дальність стрільби у 70 км зі звичайної 155-мм гармати справді є рекордом. Принаймні, якщо брати в розрахунок лише реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах.

Там також зауважили, що відбулась інтеграція Vulcano GLR уже під самохідні артустановки K9. Що також є значним прогресом для польського озброєння.

Що відомо про САУ Krab

Самохідна артилерійська установка (САУ) Krab - це сучасна польська артилерійська система, яка використовується Збройними Силами України в боротьбі проти російської агресії. Вона оснащена гарматою калібру 155 мм, сумісною зі стандартами НАТО, що забезпечує дальність ураження до 40 км при використанні стандартних снарядів і до 54 км з активно-реактивними боєприпасами. Krab базується на шасі південнокорейської САУ K9 Thunder і поєднує в собі надійність рухомості з потужністю удару.


Krab відзначається високою автоматизацією систем управління вогнем, що дозволяє швидко наводитися на ціль і відкривати вогонь з мінімальною підготовкою. Вона може вести інтенсивний вогонь, здійснюючи до 6 пострілів за хвилину. Завдяки цьому САУ стала важливим елементом контрбатарейної боротьби ЗСУ, дозволяючи ефективно знищувати ворожу артилерію і важливі об'єкти противника.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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