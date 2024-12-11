Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 03:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський заявив про успішні випробування ракети «Рута»
23:57 10.12.2024 |
В Україні пройшли успішні випробування нової ракети українського виробництва "Рута", заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 грудня, на врученні Національної премії імені Бориса Патона.
"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - цитує Зеленського сайт Офісу президента.
Розробка українських дронів
Також український лідер відзначив внесок науковців урозробку дронів, таких як: "Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні дрони "Лютий", Fire Point-1. "Все це - українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також", - наголосив Зеленський.
Президент нагородив премією імені Бориса Патона 91 вченого з 12 наукових українських колективів. "Це роботи, що безпосередньо посилюють обороноздатність України, підвищують стійкість та ефективність держави, зміцнюють її, працюють на благо наших людей", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 6 грудня Зеленський повідомив, що Силам оборони України передано першу партію з кількох десятків одиниць ракет-дронів українського виробництва "Пекло". Нова ракета-дрон має дальність 700 км і швидкість польоту 700 км/год, і вже пройшла бойові застосування.
Раніше Зеленський повідомляв, що протягом 2024 року Україна виробила 100 власних ракет і нині випробовує ще чотири види ракет власного виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Зеленський заявив про успішні випробування ракети «Рута»
|БПЛА атакував авто МАГАТЕ на дорозі до окупованої РФ Запорізької АЕС – гендиректор
|Зеленський: Ще 10-12 Patriot зроблять війну беззмістовною для Путіна
|Застосунок «Армія+»: Міноборони анонсує гроші за знищену російську техніку через 72 години
|США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ
|Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи за версією Politico
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600