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АНАЛІТИКА

БПЛА атакував авто МАГАТЕ на дорозі до окупованої РФ Запорізької АЕС – гендиректор

БПЛА атакував авто МАГАТЕ на дорозі до окупованої РФ Запорізької АЕС – гендиректор

 

Унаслідок атаки безпілотника на дорозі до Запорізької АЕС серйозно пошкоджений службовий автомобіль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), люди не постраждали, передає Енергореформа.

Про це повідомив його гендиректор Рафаель Гроссі.

"Сьогодні, після завершення 26-ї ротації персоналу МАГАТЕ в рамках місії підтримки та допомоги Запорізькій АЕС, один із автомобілів групи був атакований з безпілотника на підконтрольній Україні території. На щастя, обійшлося без постраждалих, а нашим командам нічого не загрожує. Я рішуче засуджую цей напад на персонал МАГАТЕ", - сказав Гросі у відеозверненні в мережі Х у вівторок.

Він вчергове закликав до максимальної стриманості, наголосивши на неприпустимості атак на атомну електростанцію.

"Напад на тих, хто піклується про ядерну безпеку та захист цих станцій, є ще більш неприпустимим", - підкреслив глава МАГАТЕ.

Атака росіян на автоколону МАГАТЕ буде розглянута на Раді керуючих МАГАТЕ

Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ буде розглянута під час надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти. Зі свого боку Україна готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на наших обʼєктах та докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема, МАГАТЕ, як найвпливовішої організації з питань ядерної та радіаційної безпеки", - написав Галущенко

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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