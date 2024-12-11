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АНАЛІТИКА

Зеленський: Ще 10-12 Patriot зроблять війну беззмістовною для Путіна

23:48 10.12.2024 |

Політика

Зеленський: Ще 10-12 Patriot зроблять війну беззмістовною для Путіна

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно додатково 10-12 систем Patriot, щоб забезпечити Україні життя і зробити війну для Путіна беззмістовною.

Про це глава Української держави заявив під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа, передає кореспондент Укрінформу.

"Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя передусім українцям, це, безумовно, системи протиповітряної оборони... Всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", - розповів Зеленський.

Зеленський: Ще 10-12 Patriot зроблять війну беззмістовною для Путіна

 

За його словами, "якщо небо захищене, ніякі КАБи, балістичні ракети не будуть влучати по цивільній інфраструктурі Україні - по лікарнях, школах, університетах".

"Я дійсно іноді не розумію: півтора мільярда коштує одна система. Будь ласка, візьміть ці гроші з російських активів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але це зможе повністю, остаточно закрити наше небо. І все. Люди будуть повертатися до нормального життя, із закордону також. Діти будуть ходити всюди в школу, в університети, економіка буде працювати", - зауважив Президент, додавши, що це те, "чого нам сьогодні не вистачає, що є конкретно у наших партнерів".

Щодо стратегічних гарантій безпеки, то Зеленський вказав, що кращим гарантом є НАТО.

"З цим є питання. Питання є з деякими державами. Це питання до Байдена, а не до Трампа, тому що зараз діючим президентом США є Джо Байден і тому з ним про це треба говорити. Я це неодноразово говорив", - підкреслив глава держави.

При цьому Зеленський вказав, що запрошення до НАТО для України досі не погоджене.
 

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