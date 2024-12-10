Глава Офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи за версією Politico, де посів друге місце в категорії "Мрійники".

"Через понад 10 років після того, як Володимир Путін вперше розмістив своїх "маленьких зелених чоловічків" на сході України, місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародне співтовариство підтримати бачення Києвом справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки - включно з членством у НАТО - і жорсткі наслідки для Росії", - повідомляє редакція Politico.

Крім Єрмака, до категорії "Мрійники" також увійшли високий представник ЄС Кая Каллас, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський.