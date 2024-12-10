Український роботизований комплекс Droid TW з кулеметом Browning допущено до експлуатації

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 - Droid TW 12.7, повідомила прес-служба міністерства оборони України.

«В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це значний крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифікуємо зразки, які стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам», - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клименков.

Зазначається, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.





Характеристики Droid TW 12.7 включають кулемет калібру 12.7 мм, гусеничну платформу для найскладніших умов, дистанційне керування через планшет, що працює на цифровому зв'язку.