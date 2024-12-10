Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Жовква вважає можливим відкрити всі кластери на переговорах з ЄС у 2025 році

 

Офіційний Київ розраховує, що ЄС погодиться на безпрецедентне одночасне відкриття усіх глав на переговорах з ЄС.

Про це заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква під час представлення опитування українців щодо настроїв українського суспільства у сферах зовнішньої політики та безпеки.

За словами Жовкви, попередній діалог України із майбутнім керівництвом європейських інституцій дає підстави розраховувати на значний прогрес у переговорах.

Дипломат нагадав, що під час спільного візиту до України глави Євроради, головної дипломатки ЄС та комісарки з питань розширення Україна отримала сигнал про те, що на початку 2025 року, за польського головування ЄС має відкрити відразу два переговорні кластери. Однак після, на його думку, прогрес не має додатково загальмуватися.

"За головування Данії (у другій половині 2025 року) Україна має відкрити якомога більше кластерів, можливо, навіть усі паралельно - це безпрецедентний підхід для ЄС", - заявив він. Ігор Жовква додав, що сигнал про це Україна отримала під час візиту до Києва прем'єрки Данії Метте Фредеріксен.

Жовква також підкреслив, що чекає від ЄС не технічного, а геополітичного підходу.

"Безумовно, рішення про вступ України до ЄС - це буде геополітичне рішення, але для ухвалення цього рішення Україна має бути максимально готова до членства", - заявив він.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6119
  0,1026
 0,25
EUR
 1
 43,8215
  0,0310
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2808  0,08 0,20 41,8750  0,10 0,24
EUR 43,6962  0,11 0,26 44,3935  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,10 0,25 41,6400  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес