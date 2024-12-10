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На Банковій наполягають, що вступ України до ЄС та НАТО – пов'язані процеси
10:51 10.12.2024 |
Офіс президента України не вважає обґрунтованою думку про розділеність процесів вступу України до ЄС та НАТО.
Про це заявив заступник глави ОПУ Ігор Жовква під час представлення опитування українців щодо настроїв українського суспільства у сферах зовнішньої політики та безпеки.
Представник ОПУ наполягає, що варіант відмови України від НАТО не є на порядку денному, і Київ наполягає на можливості просування цим шляхом ще до завершення повномасштабної війни.
"Переговори про отримання - вже на нинішньому етапі - запрошення до членства в НАТО триватимуть і далі", - наголосив Ігор Жовква.
Він також прокоментував результати опитування, за якими більшість українців вважають, що вступ до НАТО і до ЄС не пов'язані між собою, і тому Україна може вступити до Євросоюзу без вступу до Альянсу. Дипломат не погодився з цією думкою.
"Це абсолютно пов'язані питання - інтеграція до НАТО і до ЄС. Можна багато говорити про те, чи можливий вступ до ЄС без НАТО, і дійсно є такі країни, що є членом ЄС, але не НАТО - але очевидно, що це не кейс України", - заявив він.
"Ми вже переконалися, що для нас нейтральність є неприйнятною", - наголосив Жовква.
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