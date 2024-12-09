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Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними для України, - Салліван
09:27 09.12.2024 |
Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними на фронті в Україні. Їх передали українській армії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана під час форуму національної оборони у США.
"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.
Він додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.
Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
Щодо ракет ATACMS та дозволу завдавати ударів по території Росії ними Салліван вважає, що це "не панацея для війни, а лише ще одна додаткова можливість".
Танки Abrams для України
Нагадаємо, що США надали Україні танки Abrams американського виробництва. Залежно від модифікації ці танки оснащені гарматою 105 мм або 120 мм, а також трьома кулеметами.
Влітку західні ЗМІ заявляли, що Україна нібито відвела з фронту танки Abrams. Причиною цього нібито були російські безпілотники, які заважають використанню танків. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.
Також нещодавно стало відомо, що Австралія передасть Україні танки Abrams. Йдеться про 49 одиниць цієї техніки.
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