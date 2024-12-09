SpaceX розширить доступ України до супутників Starshield

Пентагон уклав контракт із компанією SpaceX, за умовами якого буде розширений доступ України до програми Starshield, в рамках якої низькоорбітальні супутники мережі Starlink використовуються у військових та розвідувальних цілях. Про це повідомило агентство Bloomberg увечері у п'ятницю, 6 грудня. Згодом ту саму інформацію поширили й інші ЗМІ.

Уточнюється, що до системи Starshield у рамках контракту будуть підключені 2500 терміналів Starlink, які уже перебувають в Україні. Раніше до цієї системи в Україні були підключені 500 терміналів. "Загалом у рамках двох контрактів обслуговуються 3000 терміналів", - цитує Bloomberg заяву офісу комерційних супутників Командування космічних систем Космічних сил США. Обидва контракти передбачають надання послуг до 2025 року, випливає із публікації.

Попередній контракт був укладений у серпні, ще до того, як президент США Джо Байден оголосив про намір збільшити військову допомогу Україні. "Байден прагнув надати Україні більше важелів впливу, припускаючи, що (на той момент - можливий президент США Дональд. - Ред.) Трамп чинитиме тиск на президента (України. - Ред.) Володимира Зеленського, щоб той почав переговори з Росією про припинення конфлікту", - пояснюють журналісти.

Командування космічних систем відмовилося повідомити вартість нового контракту. У попередній угоді, укладеній з компанією SpaceX Європейським командуванням ЗС США на 500 терміналів, йшлося про суму близько 40 мільйонів доларів, уточнюється в публікації. Компанія SpaceX на момент публікації не відповіла на прохання Bloomberg про коментарі.

Супутники Starlink у війні Росії проти України

Власник SpaceX Ілон Маск, який відкрито підтримав під час президентської виборчої кампанії республіканця Дональда Трампа, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну надав Києву доступ до послуг Starlink. Однак згодом у 2022 році він не дозволив ЗСУ використовувати супутники компанії для атаки на російський військовий флот в анексованому Криму.

У вересні 2023 року Маск пояснив, що Україна не запитувала дозвіл на використання супутників у Криму попередньо: запит надійшов буквально "посеред ночі". Тим часом SpaceX не має права працювати в Криму, оскільки на анексований Росією півострів поширюються санкції США, заявив Маск.

Також повідомлялося, що в армії Росії незаконно використовують супутники Starlink, зокрема і на фронті. За даними української розвідки, в Росії їх отримують з арабських країн. Маск запевняв, що SpaceX не постачає "старлінки" до РФ. У травні Пентагон заявляв, що запобігає у співпраці з урядом України та SpaceX несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового інтернету Starlink. Тоді ж у Пентагоні попередили, що це і надалі залишатиметься проблематичним.