Ціни на труни в Росії зросли на 74% з початку великої війни

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Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 7 грудня, прийме українського візаві Володимира Зеленського в Єлисейському палаці.

Цю інформацію пресслужба французького лідера поширила ввечері в пʼятницю, 6 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім - Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським - о 18:00.

Там не уточнили, чи запланована зустріч між Трампом і Зеленським, про що раніше писали ЗМІ - чи у двосторонньому, чи у тристоронньому форматі за участі лідера Франції.

Раніше Трамп публічно підтвердив участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, куди також запросили близько пів сотні перших осіб різних держав.

Нагадаємо, Володимир Зеленський цієї осені зустрічався з Трампом у Нью-Йорку, а після дня виборів провів з ним телефонну розмову.

Цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц зустрілися у Вашингтоні.
Ключові теги: Франція
 

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