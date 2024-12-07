ЗМІ: Латвія та Литва загальмували ухвалення 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Дві країни Європейського Союзу - Латвія та Литва - відмовились підтримати проєкт 15-го пакета санкцій ЄС на зустрічі постійних представників у Брюсселі в пʼятницю, 6 грудня.

Про це стало відомо порталу Politico від дипломатів Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Обговорення послів ЄМ у пʼятницю стосувалось нових обмежень щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Латвія і Литва відмовилися підтримати пакет, оскільки він також продовжував дію положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на чинні санкції, пише Politico.

Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин.

Але критики стверджували, що цією лазівкою зловживають, надаючи компаніям забагато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.

"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", - сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Нагадаємо, пропозиції, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб. Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю - це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.