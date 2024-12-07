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Країни НАТО ідентифікували системи ППО, які можна швидко передати Україні, - МЗС
23:08 06.12.2024 |
У рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося визначити ті системи ППО, які можуть передати Україні у короткі терміни. Йде робота над поставками.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Він розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу була низка ключових тем. Насамперед обговорювалася військова підтримка, особливо посилення українського "повітряного щита".
Як нагадав Тихий, Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Таке посилення потрібно бажано до кінця року.
"Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків", - зазначив речник МЗС.
ППО для України
Варто зауважити, що терміновий запит щодо 20 систем ППО HAWK, NASAMS та IRIS-T озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Глава МЗС зазначав, що такі поставки "допоможуть Україні уникнути блекауту".
До речі, Росія у листопаді провела кілька масованих ударів по Україні. Ворог цілився по об'єктах енергетики, тому після атак для українців запровадили графіки відключень світла.
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