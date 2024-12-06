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АНАЛІТИКА

Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі - AFP

 

Президент України Володимир Зеленський і обраний президент США Дональд Трамп можуть зустрітися в Парижі, де обидва лідери в суботу візьмуть участь у відкритті собору Паризької Богоматері, який постраждав після пожежі п'ять років тому, повідомляє AFP із посиланням на джерело в українському уряді.

"Президент України візьме участь в урочистостях з нагоди відновлення собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом (Еммануелем) Макроном", - повідомило джерело.

Крім цього, дипломатичні джерела в Парижі повідомили, що очікується присутність Зеленського.

Українські джерела також повідомили, що "можливі й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також візьме участь у заході".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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