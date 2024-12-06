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Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі - AFP
18:10 06.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і обраний президент США Дональд Трамп можуть зустрітися в Парижі, де обидва лідери в суботу візьмуть участь у відкритті собору Паризької Богоматері, який постраждав після пожежі п'ять років тому, повідомляє AFP із посиланням на джерело в українському уряді.
"Президент України візьме участь в урочистостях з нагоди відновлення собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом (Еммануелем) Макроном", - повідомило джерело.
Крім цього, дипломатичні джерела в Парижі повідомили, що очікується присутність Зеленського.
Українські джерела також повідомили, що "можливі й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також візьме участь у заході".
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