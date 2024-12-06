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Нові естонські зенітні ракети будуть випробовувати на полі бою в Україні
16:53 06.12.2024 |
Естонський оборонний стартап "Frankenburg Technologies" у наступному році розпочне тестування зенітних ракет Mark 1 на полі бою в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Компанія, яку називають однією з найпровідніших європейських стартапів у сфері оборонних технологій, створила ракети, здатні збивати іранські дрони Shahed на висоті до двох кілометрів.
Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль.
Повідомляється, що виробництво розпочнеться з кількох десятків одиниць на тиждень, а до третього кварталу наступного року збільшиться до сотень ракет щотижня.
Також зазначається, що випробування мають підтвердити ефективність системи в реальних бойових умовах.
Відомо, що "Frankenburg Technologie" став відомим після згадки у виданні Bloomberg, яке назвало компанію однією з чотирьох найперспективніших у Європі.
Її генеральний директор Кусті Сальм, колишній канцлер міністерства оборони Естонії, залучив до роботи кількох високопоставлених офіцерів у відставці.
Компанія впроваджує нові технології, щоб забезпечити оборонну промисловість Європи в умовах збільшення бюджетів на оборону та загроз можливої ізоляції з боку США.
У "Frankenburg Technologie" та інших європейських оборонних компаніях готуються до можливої ескалації військових дій у Європі.
"Потреба в новому озброєнні залишатиметься актуальною навіть у разі припинення війни в Україні", - заявив Сальм.
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