Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові естонські зенітні ракети будуть випробовувати на полі бою в Україні

 

Естонський оборонний стартап "Frankenburg Technologies" у наступному році розпочне тестування зенітних ракет Mark 1 на полі бою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Компанія, яку називають однією з найпровідніших європейських стартапів у сфері оборонних технологій, створила ракети, здатні збивати іранські дрони Shahed на висоті до двох кілометрів.

Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль.

Повідомляється, що виробництво розпочнеться з кількох десятків одиниць на тиждень, а до третього кварталу наступного року збільшиться до сотень ракет щотижня.

Також зазначається, що випробування мають підтвердити ефективність системи в реальних бойових умовах.

Відомо, що "Frankenburg Technologie" став відомим після згадки у виданні Bloomberg, яке назвало компанію однією з чотирьох найперспективніших у Європі.

Її генеральний директор Кусті Сальм, колишній канцлер міністерства оборони Естонії, залучив до роботи кількох високопоставлених офіцерів у відставці.

Компанія впроваджує нові технології, щоб забезпечити оборонну промисловість Європи в умовах збільшення бюджетів на оборону та загроз можливої ізоляції з боку США.

У "Frankenburg Technologie" та інших європейських оборонних компаніях готуються до можливої ескалації військових дій у Європі.

"Потреба в новому озброєнні залишатиметься актуальною навіть у разі припинення війни в Україні", - заявив Сальм.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес