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Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України
15:49 06.12.2024 |
Швеція і Данія у п'ятницю оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин - для України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Dagens Nyheter і Aftonbladet.
Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон - понад 2,1 млрд євро.
Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція - меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.
Також у контракті - 40 машин, замовлені одразу для України та спільно оплачені Данією і Швецією.
"Ці інвестиції забезпечать більше шведських БМП для більшої безпеки Європи і зокрема України. Шведська оборонна індустрія - це унікальний і сильний актив у наших національних і колективних оборонних спроможностях", - прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують "кістяк" механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО.
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