Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Українська команда» закликала витратити «Зимову єПідтримку» на зігріваючі набори для бійців ЗСУ

12:28 06.12.2024 |

Політика, Україна

 

"Українська команда" пропонує українцям витратити 1000 гривень, отриманих за програмою "Зимова єПідтримка", на зігріваючі набори для бійців на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис волонтерського штабу у Facebook.


"Найкраща зимова підтримка - це зігріти наших бійців! Держава запустила програму "Зимова єПідтримка". Кожен може отримати 1000 грн. Найкращий спосіб витратити тисячу - підтримати захисників! Задонать тисячу на «Тепло на фронт» від "Української команди"! За ці кошти ми комплектуємо набори, що зігріють наших воїнів навіть у найсуворіші морози", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери зазначають, що на 1000 гривень можна обігріти 10 бійців.

"100 грн - це зігрітий боєць. 1000 грн - це зігріті 10 бійців! Ваша допомога - це тепло, комфорт та підтримка тих, хто захищає нас кожного дня. Долучайся до збору! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликають в "Українській команді".

"Зимова єПідтримка" - державна програма, за якою кожен українець може отримати від держави 1000 гривень. Ці кошти можна витратити лише на деякі речі. Донат на ЗСУ, квитки "Укрзалізниці", ліки, комунальні послуги та деякі інші. Заявки на виплату 1000 грн приймаються протягом зими - з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року.

Долучитися: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Повні реквізити.

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес