Фінансові новини
- |
- 06.12.24
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
«Українська команда» закликала витратити «Зимову єПідтримку» на зігріваючі набори для бійців ЗСУ
"Українська команда" пропонує українцям витратити 1000 гривень, отриманих за програмою "Зимова єПідтримка", на зігріваючі набори для бійців на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис волонтерського штабу у Facebook.
"Найкраща зимова підтримка - це зігріти наших бійців! Держава запустила програму "Зимова єПідтримка". Кожен може отримати 1000 грн. Найкращий спосіб витратити тисячу - підтримати захисників! Задонать тисячу на «Тепло на фронт» від "Української команди"! За ці кошти ми комплектуємо набори, що зігріють наших воїнів навіть у найсуворіші морози", - повідомляє "Українська команда".
Волонтери зазначають, що на 1000 гривень можна обігріти 10 бійців.
"100 грн - це зігрітий боєць. 1000 грн - це зігріті 10 бійців! Ваша допомога - це тепло, комфорт та підтримка тих, хто захищає нас кожного дня. Долучайся до збору! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликають в "Українській команді".
"Зимова єПідтримка" - державна програма, за якою кожен українець може отримати від держави 1000 гривень. Ці кошти можна витратити лише на деякі речі. Донат на ЗСУ, квитки "Укрзалізниці", ліки, комунальні послуги та деякі інші. Заявки на виплату 1000 грн приймаються протягом зими - з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року.
Долучитися: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Повні реквізити.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|«Українська команда» закликала витратити «Зимову єПідтримку» на зігріваючі набори для бійців ЗСУ
|Порошенко у Вашингтоні: Захід має показати путіну свою силу і забезпечити перемогу України
|Салліван пообіцяв Єрмаку надати «лавину» військової допомоги Україні, - The Guardian
|Лавров в інтерв'ю Карлсону назвав частину умов для завершення війни в Україні
|Керівник ОП розповів про зустрічі з «ключовими людьми команди Дональда Трампа»
|ЗМІ дізналися деталі зустрічі Єрмака з оточенням Трампа
Бізнес
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix
|Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
|Суд у США знову заборонив Tesla заплатити Ілону Маску $56 мільярдів
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу