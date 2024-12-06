«Українська команда» закликала витратити «Зимову єПідтримку» на зігріваючі набори для бійців ЗСУ

"Українська команда" пропонує українцям витратити 1000 гривень, отриманих за програмою "Зимова єПідтримка", на зігріваючі набори для бійців на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис волонтерського штабу у Facebook.





"Найкраща зимова підтримка - це зігріти наших бійців! Держава запустила програму "Зимова єПідтримка". Кожен може отримати 1000 грн. Найкращий спосіб витратити тисячу - підтримати захисників! Задонать тисячу на «Тепло на фронт» від "Української команди"! За ці кошти ми комплектуємо набори, що зігріють наших воїнів навіть у найсуворіші морози", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери зазначають, що на 1000 гривень можна обігріти 10 бійців.

"100 грн - це зігрітий боєць. 1000 грн - це зігріті 10 бійців! Ваша допомога - це тепло, комфорт та підтримка тих, хто захищає нас кожного дня. Долучайся до збору! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликають в "Українській команді".

"Зимова єПідтримка" - державна програма, за якою кожен українець може отримати від держави 1000 гривень. Ці кошти можна витратити лише на деякі речі. Донат на ЗСУ, квитки "Укрзалізниці", ліки, комунальні послуги та деякі інші. Заявки на виплату 1000 грн приймаються протягом зими - з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року.

Долучитися: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Повні реквізити.