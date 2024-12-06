Порошенко у Вашингтоні: Захід має показати путіну свою силу і забезпечити перемогу України

Петро Порошенко у Вашингтоні під час спеціальної панельної дискусії Форуму Міжнародного демократичного союзу закликав західних партнерів посилити Україну настільки, щоб забезпечити її перемогу. Він застеріг: путін не збирається зупинятися, тож єдиний шлях зірвати його стратегічні плани - дати Україні достатньо зброї і забезпечити пекельні санкції проти російської економіки. За словами Порошенка, мета путіна - не лише знищити незалежну Україну, а й розколоти Захід.

«путіну не потрібен тільки Крим, чи Донбас, чи Запоріжжя, чи Херсон. Він хоче відбудувати або Радянський Союз, або Російську імперію 2.0. А без України це просто неможливо», - переконаний пʼятий Президент.

Порошенко застеріг від ілюзій, ніби росія вже майже сидить за столом переговорів, і треба примусити до них Україну: «це неправда. Не знайдеш у світі жодної нації, яка більше хоче миру, ніж ми, українці. Але путін не зупиниться. Не довіряйте путіну - це офіцер КДБ, спеціально навчений брехати».

«Друга рекомендація: не бійтеся путіна, він живиться нашими страхами. путін розуміє лише одну мову, і це мова сили, мова нашої єдності, мова солідарності. Тільки так ми можемо перемогти», - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росію вдалося зупинити завдяки безпрецедентній мужності українського народу і зброї, яку свого часу першою надала адміністрація Трампа. Зараз, за словами Порошенка, росія намагається скористатись виснаженням України та світу, залякує всіх ракетними ударами.

«Вони почали атакувати об'єкти критичної енергетики, цивільну інфраструктуру, лікарні, навчальні заклади, усі цивільні об'єкти, щоночі вбиваючи невинних мирних жителів по всій території України. Знищення нашого промислового потенціалу. Намагаючись залякати український народ. І ми живемо так більше двох років», - нагадав Порошенко.

«Після виборів у США інтенсивність їх наступальних операцій зростає. І втрати путіна, російських військ теж рекордні. Що тепер нам разом потрібно робити? Перш за все, ми вітаємо прихід президента Трампа. Вчора ми мали задоволення зустрітися тут із Майклом Волцом і почути, що він рішуче налаштований, як і ви, щоб принести мир через силу. Ми повинні цю силу показати», - вважає Петро Порошенко.

«Ми не повинні втрачати час. Ми не повинні втрачати територію. Ми не повинні втрачати людей. І щоб зробити Україну сильнішою, потрібно постачати найсучасніше озброєння, включно з протиповітряною обороною, системами радіоелектронної боротьби, безпілотниками і новітніми технологіями», - переконаний пʼятий Президент.

«Тому що війна в Україні 2024 року зовсім інша, в порівнянні не тільки з 2014 роком, а й з 2022 роком. Ми разом маємо вчитися воювати. Бо зараз у вас немає досвіду і Захід недостатньо захищений», - констатував Порошенко.

Він також застеріг щодо «втоми від України». «У деяких європейських країнах ми маємо таку дискусію. Втома від України означає втому від свободи. Втому від демократії. Тому наше прохання: будь ласка, допоможіть нам виконати вашу роботу. Подумайте про це як про інвестиції у вашу власну безпеку. Це не благодійність. Це не допомога. Це інвестиція у вашу власну безпеку. Давайте робити цю роботу разом», - закликав Порошенко.

«В тому числі, включно із санкціями. Потрібні пекельні санкції, настільки ефективні, щоб урізати здатність путіна фінансувати війну. Це приведе нас до миру. Це посадить путіна за стіл переговорів. Це призведе до перемоги України і нашої спільної перемоги», - резюмував Петро Порошенко.